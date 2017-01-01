«Талан» начинает реализацию квартир в Сочи

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Компания «Талан» начала работать в Сочи, который станет для девелопера 15-м городом присутствия. Застройщик выкупил квартиры в уже сданном ЖК «Столичный»(Сочи, ул. Ленина, 219к) — 19-этажном доме бизнес-класса, расположенном в Адлерском районе города в 200 м от моря. Продажи обновлённых квартир начнутся в 2019 году, сообщает пресс-служба компании.

«Талан» улучшит характеристики жилого комплекса: сделает более функциональными планировки, выполнит предчистовую и чистовую отделку квартир и концептуальное благоустройство придомовой территории, оборудует дизайнерские холлы.

В результате перепланировки квартиры станут более компактными, а значит, более доступными по цене. Предчистовая и чистовая отделка сократит временные и денежные затраты при переезде. Благодаря авторскому благоустройству во дворе появятся площадки для спорта и отдыха для всех возрастов, много зелени и многоуровневое освещение. Холлы, выполненные по индивидуальному дизайн-проекту, станут местом отдыха и встреч.

«В рамках стратегии географического развития мы планируем каждый год выходить в два-три новых региона, — отмечает генеральный директор компании «Талан» Константин Макаров. — Мы готовы рассматривать разные варианты: строить жильё с нуля или работать с уже готовыми объектами, в том числе помогая решать проблемы обманутых дольщиков. Неизменно одно — наш подход: жильё должно быть качественным, современным и технологичным».