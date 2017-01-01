На конкурс «Молодёжный резерв Прикамья» зарегистрировались уже более 850 человек

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Регистрация на кадровый конкурс «Молодёжный резерв Прикамья» продлена до 18 мая включительно. По словам руководителя проекта, победителя всероссийского конкурса «Лидеры России» Анны Козицыной, регистрация продлена по многочисленным просьбам потенциальных участников, цитирует сайт губернатора и правительства региона.

«Последние дни регистрации, когда обычно регистрируется большое количество участников, пришлись на майские праздники. Многие уезжали из города, а для регистрации на конкурс необходим стабильный интернет. Поэтому мы решили дать ещё несколько дней, чтобы все желающие имели возможность подать заявки», — пояснила организатор.

Сейчас на конкурс зарегистрировались уже более 850 человек

Зарегистрироваться на конкурс и получить более подробную информацию можно по ссылке.

Конкурс проходит в два этапа — очный и заочный. Главным условием при подаче заявок на конкурс является возраст до 35 лет и наличие высшего образования. Итоги первого этапа конкурса предполагается подвести до 10 июня этого года, итоги второго этапа — до 27 июля. Победителей конкурса объявят до 10 августа 2019 года. Полуфиналисты Всероссийского конкурса «Лидеры России» проходят только очный этап. Уникальная особенность конкурса «Молодёжный резерв Прикамья» — его кластерная направленность. В 2019 году выделено 12 приоритетных направлений формирования молодёжного резерва.

Победители конкурса войдут в молодёжный резерв Пермского края и смогут принять участие в специальной годовой программе развития, которая включает в себя комплексную оценку личностных и управленческих компетенций, бесплатное обучение на базе Малой академии государственного управления, тренинги и семинары. Также в течение года наставниками победителей будут руководители региональных органов власти. Конкурс открывает также и новые карьерные возможности. Так, около 20 победителей конкурса «Молодёжный резерв Прикамья — 2018» получили работу в органах власти, в том числе и на руководящих должностях.