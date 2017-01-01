Блогеры поместили героев «Игры престолов» на улицы Перми

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Рейтинг популярных сериалов на Урале возглавляет «Игра престолов» — всего за три недели на сервисе «МегаФон.ТВ» он набрал 1,2 млн просмотров. В преддверии выхода пятой серии оператор предложил блогерам представить, что делали бы герои саги в нашей жизни, сообщает пресс-служба компании.

За развитием отношений Джона Сноу и Дайнерис Таргариен следил каждый второй зритель ресурса в Перми, Тюмени, Челябинске и Сургуте. Но самое большое количество поклонников саги живет в Удмуртии — здесь 60% абонентов уже знают исход битвы с Королём ночи.

В преддверии новой серии «МегаФон» предложил блогерам Александре Чертуловой и Родиону Балкову представить, что делали бы герои саги в пермской действительности. В результате сотрудничества фотографа и графического художника родились необычные работы: герои саги гуляют по улицам, кормят голубей, едут в троллейбусе, а драконы пролетают над городскими крышами. Фантастические образы показывают, с каким нетерпением зрители ждут новые серии, как самозабвенно смотрят их с помощью быстрого интернета и смартфона в любом месте.

Александра Чертулова, блогер:

— Весь мир погрузился в премьеру финального сезона «Игры престолов». Если не успеешь утром посмотреть серию, то вечером тебе будет не о чём поговорить с друзьями. На волне общего ажиотажа и для всех, кто, как и мы, по-детски мечтает о том, чтобы любимые персонажи оказались реальными, перенесли их с помощью графической обработки на Урал.

Для того чтобы посмотреть всемирно известный сериал на «МегаФон ТВ», нужно стать абонентом тарифной линейки «Включайся!» и подключить пакет сериалов «Амедиатека». Смотреть «Игру престолов» можно будет без дополнительной оплаты, без рекламных вставок и в HD-качестве. Для тех, кто забыл содержание предыдущих серий, на «МегаФон ТВ» собраны все семь предыдущих сезонов.

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