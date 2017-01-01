PAN City Group предлагает земельные участки под строительство коттеджа или загородного дома

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Компания PAN City Group предлагает земельные участки под строительство коттеджа или загородного дома в ЗП «Бережное» (ИЖС), рядом с Хохловкой. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Возможно ли жить недалеко от города и при этом любоваться прекрасным видом на реку? Загородный комплекс «Бережное» расположен в живописном месте слияния двух рек — Камы и Чусовой, всего в 30 км от города по направлению Пермь — Хохловка, вблизи микрорайона Заозерье, через который пролегает автотрасса до коттеджного комплекса. Буквально в 10 минутах езды есть вся необходимая социальная инфраструктура: магазины, кафе, школа, аптеки, знаменитый музей «Хохловка».

По новому плану РЖД железнодорожный мост появится ниже КамГЭС, и строительство не затронет Тупицу и Глушата.

Выберите ваш загородный дом в «Бережном»: первая очередь комплекса включает в себя 41 участок площадью от 11 до 21,5 сотки. Оцените все преимущества загородного комплекса:

Разрешённое использование участков — ИЖС с пропиской.

Хорошая транспортная доступность, асфальтированная дорога Пермь — Хохловка.

Обеспечен круглогодичный проезд до комплекса.

Наличие линий электропередачи в непосредственной близости от участков (новая ЛЭП до территории комплекса).

Возможность подключения к газопроводу в деревне Тупица.

Устройство межквартальных дорог в твёрдом исполнении.

Привлекательная цена — в сезон 30 000 руб. за сотку.

Профессионалы компании PAN City Group помогут вам приобрести землю под застройку вашего будущего загородного дома с беспроцентной рассрочкой до 6 месяцев, и вы можете начать строительство на своём участке сразу же после внесения первоначального взноса.

Плюсы и экономия очевидны: вы выбираете проект, технологию строительства, метраж своего будущего дома, а самое главное — время, когда приступать к строительству. Земельные участки расположены рядом с роскошным лесным массивом, девственной природой, в месте со свежим воздухом и в двухстах метрах от реки Камы. Вы по достоинству оцените чистейший воздух и благоприятную экологию «Бережного».

Индивидуальный график платежей. Первоначальный взнос от 30%. Кредит от банка-партнёра на выгодных условиях.

Узнайте подробности в Центральном офисе PAN City Group по адресу Пермь, шоссе Космонавтов, 111, корпус 43 и по телефону (342) 257-00-10.

По сообщению пресс-службы предприятия