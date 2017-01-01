Пермские предприниматели выиграли большинство мест на очередном аукционе по наружной рекламе

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В Перми 13 мая состоялся очередной, двенадцатый по счёту аукцион по местам под наружную рекламу. Всего было выставлено 32 лота (три лота были сняты с торгов по инициативе департамента имущественных отношений).

По шести торги признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок. Таким образом, на этот раз разыграно 26 мест — сити-борды и двусторонние щиты в основном на б. Гагарина, ул. Мира, ш. Космонавтов и ул. М. Рыбалко.

Большинство лотов ушли победителям за мумму, чуть превышающую стартовую. Максимально цены были подняты участниками на шесть лотов, где предложенная цена превысила стартовую в два или почти в два раза. Самым «дорогим» оказалось место под сити-борд по адресу ул. Мира, 9. Победитель — ИП Демид Кузьмичёв — при стартовых 90,2 тыс. руб. предложил 202,9 тыс. руб.

Места на этот раз распределились следующим образом. Семь лотов выиграл ИП Борис Галкин (Пермь), по пять лотов остались за ИП Демид Кузьмичёв (Пермь) и ООО «Инсайт Медиа» (Казань), по три — ООО «Гэллэри Сервис» (Москва) и детско-юношеской межрегиональной физкультурно-спортивной общественной организации «Волго-Уральский спортивный дом» (Пермь), два — ООО «Афтографъ» (Пермь), и один «взял» ИП Александр Перешеин.

Таким образом, на всех аукционах было выставлено пока 410 мест, но востребованными оказались 216, то есть половина из всех.



Напомним, согласно новой схеме, в городе должно остаться 916 мест под наружную рекламу, вся крупноформатная реклама вынесена из центральной части города, за исключением медиафасадов, которые подходят под техтребования.