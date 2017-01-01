Администрация Перми изымает участки на Карпинского для расширения дороги

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Администрация Перми опубликовала распоряжение об изъятии земельных участков на ул. Карпинского (по адресам №№ 91а, 91г, 91к, 93, 96, 97, 97а, 98, 99, 102, 104). Документ датирован 8 мая и подписан заместителем главы горадминистрации — начальником департамента земельных отношений Ольгой Немировой.

В пояснении указано, что участки изымаются для реконструкции улицы на участке от ул. Свиязева до Советской Армии. Проезжую часть планируется расширить до четырёх полос.

Сейчас территория представляет собой промзону.