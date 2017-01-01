Победитель конкурса на поставку подарков новорождённым отказался от заключения контракта



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Индивидуальный предприниматель Сергей Болотов, победивший в конкурсе на поставку подарков новорождённым, уклонился от заключения контракта. Его цена в 39 млн 297 тыс. руб. почти в два раза ниже, чем первоначальная цена закупки в 74 млн 852 тыс. руб.

Следующим из пяти претендентов на заключение контракта значится ООО «Спецтехресурс» (Иваново), предложившее заключить контракт на 370 тыс. больше, чем победитель.

Напомним, что по условиям закупки поставщик должен поставить 27 тыс. комплектов подарков. В них войдут детское одеяло, пододеяльник, наволочка, простыня на резинке, полотенце и две пелёнки, а также поздравительная открытка и подарочная упаковка. Начало выдачи подарков планируется с 1 июня 2019 года в органах ЗАГСа Пермского края.