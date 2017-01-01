Реконструкция теплосети на ул. Луначарского вызвала затруднения в дорожном движении

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Перекрытый участок улицы Луначарского

Фото: Константин Долгановский

Пермская сетевая компания начала работы по перекладке тепловой сети, проходящей по ул. Луначарского в Перми на участке от Комсомольского проспекта до дома Луначарского, 56. Перекрытие улицы вызвало определённые затруднения в дорожном движении по ряду центральных улиц краевой столицы. «Яндекс-Пробки» оценивают дорожную ситуацию в городе в целом в 5 баллов.

Как сообщает центр стратегических коммуникаций Группы «Т Плюс» , в общей сложности энергетикам предстоит заменить здесь 213 м трубопровода диаметром 400 мм.

10 мая работы начались на участке тепловой сети от дома Луначарского, 75 до Комсомольского проспекта. Всего этим летом на ул. Луначарского будет обновлено три участка теплосети общей протяжённостью 860 м, с переходом через Комсомольский проспект до ул. Сибирской. Работы пройдут поэтапно в сжатые сроки, обещают энергетики, чтобы минимизировать ограничение движения транспорта и снизить дискомфорт для горожан.