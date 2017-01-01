В Перми жаркие дни сменятся на прохладные и дождливые



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Рекордная для мая жара, установившаяся в конце прошлой недели, продлится до 13 мая включительно. Гидрометцентр России сообщает, что в понедельник столбик термометра поднимется до +29°.

Но уже со вторника, прогнозируют специалисты, начнётся похолодание. 14 мая днём ожидается +19°, а ночью — до +8°.

К пятнице же температура воздуха вообще может «упасть» до +15°, при этом прогнозируются продолжительные дожди.