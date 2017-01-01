Лауреатами конкурса ОНФ стали шесть журналистов из Пермского края
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Победителями пятого Всероссийского конкурса для региональных журналистов «Правда и справедливость», организованного Общероссийским народным фронтом, стали шесть человек из Пермского края. Об этом сообщает официальный сайт ОНФ.
Среди победителей конкурса:
1. Ритис Бараускас, телекомпания ВЕТТА 24 (в настоящее время — корреспондент агентства Ura.ru по Пермскому краю);
2. Любовь Елсукова, газета «Dеловой Iнтерес»;
3. Александр Переверзев, газета «Аргументы и Факты. Прикамье»;
4. Лариса Садыкова, «ФедералПресс. Пермь»;
5. Татьяна Сергеева, газета «Березниковский рабочий»;
6. Евгения Фенько, газета «Пятница».
Всего из Пермского края на конкурс была подана 51 заявка.
Победители примут участие в Медиафоруме ОНФ, который состоится 14-16 мая в Сочи.
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