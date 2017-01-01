В Перми ограничат парковку на ряде центральных улиц



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На следующей неделе, с 14 по 18 мая, будет ограничена парковка на ряде улиц краевой столицы. Ограничения будут связаны с проведением в Перми XXVII Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна», сообщают организаторы фестиваля.

Так, на время проведения конкурсных дней фестиваля (с 14 по 18 мая) в центре Перми будет ограничена парковка на нескольких участках: на ул. Ленина (от ул. Борчанинова до ул. Крисанова), ул. Борчанинова (от ул. Ленина до ул. Петропавловской), ул. Петропавловской (у здания Куйбышева, 14 и на участке от ул. Крисанова до ул. Борчанинова), а также 14 и 18 мая на ул. Металлистов (от ул. Уральской до ул. Лебедева). Ограничение не коснётся мест парковок для инвалидов.

«Мы хотим, чтобы праздник для всех прошеё комфортно. Эта мера позволит обеспечить постоянное передвижение 3000 студентов между площадками фестиваля и при этом минимизировать риск пробок в связи с парковкой большого числа автобусов-шаттлов, — отмечают в региональной исполнительной дирекции фестиваля. — Мы надеемся, что пермяки с пониманием отнесутся к ситуации».