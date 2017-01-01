Завтра в Перми появятся семь трёхметровых медведей

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13 мая в Перми появятся семь трёхметровых медведей, а 15 мая на площади перед Пермским академическим Театром-Театром откроется большой фестивальный городок XXVII Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна». В Перми финал фестиваля пройдёт с 14 по 19 мая, сообщает сайт губернатора и правительства региона.

В большом фестивальном городке участники фестиваля и пермяки смогут сыграть в велооркестре, побывать на пляжной вечеринке, отправить письмо со своим желанием через «Почту счастья» и многое другое.

Вход в фестивальный городок будет свободным для всех желающих. С 15 по 17 мая он будет открыт для гостей с 11:00 до 23:00, а 18 мая — с 10:00 до 20:00.

Фестивальный городок будет состоять из нескольких тематических площадок. В нём разместятся сразу две лаунж-зоны. Первая — яркий автобус с обстановкой пляжной вечеринки, вторая — для тех, кому захочется спокойного отдыха. Любители активного отдыха смогут сдать нормы ГТО на спортивно-развлекательной площадке. Также посетители городка точно оценят «Инстамузей» — 3D-фотозоны — и арт-объект — почти трёхметровую голову медведя из гофрированного картона.

Атмосферу праздника на танцевально-музыкальной площадке вместе с участниками будут создавать и ведущие «Европы Плюс». Жители и гости Перми смогут стать частью велооркестра — крутя педали, создавать настоящее музыкальное произведение. В зависимости от интенсивности вращения будет звучать разная музыка. Впечатление от происходящего усилят главный пермский фонтан и «Почта счастья», благодаря которой можно запустить записку со своим желанием в небо на светодиодном самолётике.

Кроме того, к «Российской студенческой весне» Пермь украсят арт-объекты. Символы Студвесны — фигуры людей с головами медведей высотой 2,5 метра — будут встречать участников у всех площадок фестиваля: Пермского академического Театра-Театра, Большого зала Пермской краевой филармонии, Пермского театра юного зрителя, Пермской краевой библиотеки им А. М. Горького, Дворца молодёжи, Пермского дома народного творчества «Губерния». Каждая фигура будет соответствовать направлению, по которому проходит конкурсная программа на площадке. Например, персонаж-гитарист будет стоять у Дворца молодёжи, где состоятся выступления по направлению «Музыкальное».

Мероприятие является национальным финалом самой массовой программы поддержки и развития студенческого творчества, которая реализуется в России с 1992 года и проходит в 2019 году при поддержке платформы «Россия — страна возможностей».

3000 финалистов, лучших творческих студентов России, будут определены по итогам 75 региональных фестивалей в семи направлениях: музыкальном, танцевальном, театральном, оригинальном жанре, журналистике, видео, а также в региональных программах.

Церемонии отрытия (14 мая) и закрытия (18 мая) фестиваля состоятся в УДС «Молот» в Перми.

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