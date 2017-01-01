Открыта навигация речных трамвайчиков по Каме: цена — до 450 руб.

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В Перми начались поездки на речных трамвайчиках по Каме. Как сообщает оператор маршрута ООО «Кама-Трэвэл», первый рейс отчаливает в 11 утра. Цены в будние дни для взрослых – от 330 руб. (рейсы до 17:30). Дети до трёх лет – бесплатно. Скидки предоставляются детям до 11 лет и пенсионерам. Самый дорогой билет обойдётся в 450 руб. — вечерний (с 17:30) для взрослых в выходной или праздничный день.

Кроме того, с 16 мая стартует навигация на межмуниципальных маршрутах (субсидия из краевого бюджета на 2019 год составила 17,2 млн руб.). «Кама-Трэвэл» будет осуществлять поездки по маршруту Пермь — Заречный — Пермь с периодичностью два раза в неделю.

ООО «Мошево» будет работать на маршруте Старые Ляды — Куликово — Старые Ляды с частотой два — четыре рейса в неделю и Березники — Быстрая — Березники с частотой три рейса в неделю.

ИП Кошкин будет перевозить пассажиров по маршрутам Сылва — Быковка — Сылва ежедневно и Сылва — Троица — Сылва по четыре рейса в неделю.

Расписание пока неизвестно, оно появится 13—14 мая на официальном сайте минтранса: http://mintrans.permkrai.ru в разделе «Водный транспорт.