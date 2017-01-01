Помощником главного тренера «Молота-Прикамье» стал бывший игрок команды

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Главный тренер пермской хоккейной команды «Молот-Прикамье» Павел Десятков назвал имена своих помощников на сезон 2019/20. Старшим тренером назначен Андрей Ершов, который в сезоне 2009/10 сам был игроком «Молота». Тренером вратарей стал Алексей Меркесов. Отметим, что оба специалиста работали в ХК «Рязань», откуда в Пермь и переехал Десятков.

«Это грамотные специалисты, имеющие большой игровой и тренерский опыт», – прокомментировал назначение своих помощников Павел Десятков.