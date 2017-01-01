Пермьстат: Стоимость минимального набора продуктов питания выросла на 5%

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В Пермском крае стоимость минимального набора продуктов питания выросла. По данным Пермьстата, за первые три месяца 2019 года стоимость продуктовой корзины выросла на 5,07%.

По данным Пермьстата, в марте 2019 года стоимость такого набора в расчёте на одного человека в месяц составила 3914 руб. А ещё в декабре 2018 года она была только 3735 руб.

Одновременно Пермьстат подвёл данные и по росту фиксированного набора товаров и услуг. Здесь рост за первые три месяца текущего года составил 1,71%. В марте 2019 года стоимость фиксированного набора товаров и услуг составила 14 857 руб., в то время как в декабре 2018 года — 14 663 руб.