Пермский ТЮЗ ищет проектировщика для капремонта «Дома пароходчика Любимова»

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Вчера, 8 мая, Пермский театр юного зрителя объявил конкурс на разработку научно-проектной документации для капитального ремонта объекта культурного наследия «Дом пароходчика Любимова», в котором расположен театр.

Начальная цена договора составляет 14,05 млн руб. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 23 мая. Итоги конкурса планируют подвести уже на следующий день.

Работы требуется выполнить в течение 180 дней с даты подписания договора.





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