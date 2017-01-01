В Перми объявили аукционы на два новых автобусных маршрута Автобусные маршруты №30 и №50 заменят троллейбусы №10 и №5

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Вчера, 8 мая, администрация Перми объявила аукционы на осуществление регулярных перевозок пассажиров по маршрутам № 30 «Микрорайон Парковый» — «Площадь Дружбы» и № 50 «Улица Гусарова» — «Станция Пермь II».

Эти маршруты полностью повторяют существующие троллейбусные маршруты №10 и №5. Начальная цена контрактов составляет 56,9 млн руб. и 56,2 млн руб. Заявки принимаются до 24 мая. Сам аукцион планируется провести 27 мая. Подрядчики должны предоставлять услуги с 13—15 июня по 31 января 2020 года и перечислять плату, полученную за проезд пассажиров и провоз багажа, в бюджет города.

Всего на маршрут №30 требуется 14 автобусов. Количество автобусов на маршруте №50 зависит от наличия дублирующего троллейбусного маршрута. Пока трамваи ходят (с 15 июня по 1 июля), будут ездить восемь автобусов. Потом их количество увеличат до шестнадцати.

Напомним, с 1 мая в Перми началась замена троллейбусной сети автобусными маршрутами. С 16 мая прекращают работу маршруты №№8 («ОАО «Велта» — «Площадь Дружбы») и 12 («Улица Гусарова» — «Улица Милиционера Власова»). 13 июня предполагается закрытие маршрута №10 ( «Микрорайон Парковый» — «Площадь Дружбы»). Оставшиеся два маршрута — №1 («Улица Гусарова» — «Станция Пермь I») и 5 («Улица Гусарова» — «Станция Пермь II»), предварительно, закроются 1 июля.