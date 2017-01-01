9 мая будет продлена работа общественного транспорта

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В этом году 10-минутный фейерверк будет запущен в 23:00 с правого берега Камы. Посмотреть фейерверк можно будет с набережной Камы и с Соборной площади. После фейерверка пермяки смогут уехать домой на общественном транспорте, сообщают в городской администрации.

Для того чтобы после салюта люди могли доехать домой на общественном транспорте, по поручению главы Перми Дмитрия Самойлова будет продлена работа трамвайных маршрутов №№4, 5, 7, 11, а также троллейбусного маршрута №1.

Последние отправления трамвайного маршрута №4 запланированы на 23:13 в сторону микрорайона Висим и в 00:14 в сторону станции Пермь II, трамвайный маршрут №5 по улице Ленина в сторону станции Бахаревка отправится в 23:14, 23:29, 23:50, в сторону станции Пермь II — в 23:28, 00:33 и 00:53.

Отправления маршрута №7 запланированы на 23:34 в сторону остановки «ОАО «ВРЗ», а также в 00:03 и 00:49 в сторону станции Пермь II.

Маршрут №11 отправится в 23:12 и 23:35 в сторону микрорайона Висим, а также в 23:26, 23:56, 00:14, 00:36 в сторону остановки «Школа №107».

Троллейбусный маршрут №1 по ул. Советской отправится в 23:43 и 0:26.

Кроме того, на время закрытия Коммунального моста с 22:50 до 23:30 движение автобусных маршрутов №№8, 20 и 53 будет приостановлено. Последние отправления из центра города автобусов маршрутов №№8, 20, 53 будут выполнены после открытия движения по Коммунальному мосту.

Так, от Центрального рынка автобусный маршрут №8 отправится в 23:30, маршрут №53 поедет в 23:30 и 23:43, маршрут №20 от остановки «Драмтеатр» — в 23:30, 23:40, 23:50, 23:59, 0:10.