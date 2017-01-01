В ближайший понедельник вновь частично перекроют Чусовской мост



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Фото: Константин Долгановский

13 мая на Чусовском мосту возобновятся ремонтные работы. По этой причине на мосту будет организовано реверсивное движение по одной полосе, сообщает министерство транспорта Пермского края.

В ночь с 15 на 16 мая с 00:00 до 04:00 на мосту в ночные часы будет закрыто движение для всех видов транспорта, кроме специализированного.

В результате ремонта подрядчик устранит дефекты сталежелезобетонного пролётного строения моста. В ведомстве напоминают, что организация движения по двум полосам будет осуществляться по выходным дням, а также 12 июня. Все работы планируется завершить до 28 июня.