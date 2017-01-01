Режим ЧС в Кукуштане может быть снят уже сегодня

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Режим ЧС в п. Кукуштан Пермского района может быть снят уже сегодня. За сутки уровень воды в подтопленных местах понизился на 40 см, сообщает сайт губернатора и правительства региона.

Министр территориальной безопасности Пермского края Ришат Ибрагимов по поручению губернатора Максима Решетникова провёл внеплановый инспекционный выезд в п. Кукуштан. На территории населённого пункта с 6 мая действует режим чрезвычайного положения в связи с подтоплением свыше 50 домовладений.

Как доложил министру руководитель оперативной группы КЧС и ОПБ Пермского муниципального района Сергей Вобщин, зафиксирована динамика снижения уровня воды. За сутки уровень воды понизился на 40 см. Если динамика сохранится, то 8 мая будет рассмотрен вопрос о снятии режима ЧС.

Сейчас остаются подтопленными порядка 20 придомовых территорий. При этом готов план действий при ухудшении обстановки: подготовлены пункты временного размещения в п. Кукуштан.

В Кукуштане министр осмотрел дорогу в д. Зайково, которую также подтопило. Проезд здесь возможен на легковом автомобиле, движение транспорта не остановлено.

Кроме того, во время рабочего выезда Ришат Ибрагимов осмотрел организацию движения транспорта через реку Бабку в Кунгурском районе. Мост в с. Мохово подтопило, он перекрыт, и движение транспортных средств организовано по соседнему мосту и объездной дороге. Ожидается, что при благоприятных условиях мост будет открыт через пять дней.