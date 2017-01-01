Ледовая арена в Верхних Муллах может появиться уже в сентябре

Комиссия рекомендовала главе Перми разрешить использовать земельный участок для начала строительства

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Фото: Константин Долгановский

Комиссия по землепользованию и застройке Перми вынесла решение рекомендовать главе города Дмитрию Самойлову предоставить разрешение на условно-разрешённый вид использования «спортзалы» земельного участка в Индустриальном районе по адресу ул. 1-я Урожайная, 3а.

Участок находится в частной собственности, и индивидуальный предприниматель Роман Подвинцев совместно с федерацией фигурного катания запланировал строительство ледовой арены малой вместимости, но исключительно с привлечением частных средств. Как стало известно «Новому компаньону», уже заключены договоры на поставку оборудования и материалов на сумму 25 млн руб. На прошедших в апреле публичных слушаниях возражений против инициативы зафиксировано не было.

Напомним, ранее на одном из прошлых заседаний комиссии за площадку ратовали краевой министр физической культуры и спорта Владимир Епанов и заместитель главы горадминистрации Людмила Гаджиева.

На этот раз проект лично поддержал председатель комитета по физической культуре и спорту Перми Сергей Сапегин.

Он заявил, что в городе наблюдается острая нехватка ледовых площадок.

Представитель проектировщика уточнил, что площадка будет ангарного типа (крытая тентовая конструкция), рассчитанная на занятия фигурным катанием и хоккеем детей от трёх до десяти лет. Кроме того, будет предусмотрена возможность занятия кёрлингом. Помимо спортсекций в определённые часы площадка будет открыта и для любителей.

В год нагрузка на объект планируется в количестве 160 тыс. человек.

С технической точки зрения вырабатывать и поддерживать лёд будут дизель-генераторы. Подача электроэнергии будет централизованная, а воды — от скважины.

Члены комиссии изначально были настроены поддержать рекомендацию главе города, но их смущало лишь одно — чтобы заявленный спортобъект по факту не превратился в объект иного назначения. Но Сапегин гарантировал, что реализован будет именно заявленный проект. Причём, скорее всего, уже в этом году, в сентябре.

На что председатель комиссии, первый заместитель главы горадминистрации Виктор Агеев заявил, что «я был бы очень удивлён, если вы успеете в заявленный срок, но я хотел бы быть удивлён».

Претензию к архитектурному облику высказал архитектор Сергей Шамарин: «Здесь нет никакой архитектурной попытки. Если вы все за сарай, то давайте». В итоге проект был поддержан.