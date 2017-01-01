На пермском военном параде «Мотовилихинские заводы» выведут свою технику

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Фото: Константин Долгановский

Завтра, 9 мая, в День Победы, в военном параде в центре Перми «Мотовилихинские заводы» предоставят шесть единиц техники — реактивные системы залпового огня и артиллерийские орудия: 122-мм боевая машина 2Б17 РСЗО «Град», 300-мм боевая машина 9А52-2 РСЗО «Смерч», транспортно-заряжающая машина 9Т234-2 РСЗО «Смерч», 120-мм самоходное артиллерийское орудие 2С23 «Нона-СВК», 120-мм самоходное артиллерийское орудие 2С31 «Вена», 152-мм буксируемая гаубица 2А65 «Мста-Б».

После окончания парада техника будет отбуксирована к Театру-Театру, где любой желающий сможет её осмотреть и сфотографироваться.

Кроме того, на площадке Музея пермской артиллерии 9 мая также состоятся праздничные события: в 11:30 колонна ветеранов завода «Бессмертный цех» направится к мемориальному комплексу в Рабочем посёлке. В 13:00 состоится победный салют из артиллерийских орудий «Мста-Б». В 16:30 для посетителей будет организована театрализованная экскурсия о вкладе «Мотовилихи» в Победу. В 17:00 для всех желающих начнутся упражнения по сборке-разборке стрелкового оружия. Вход в музей и участие во всех праздничных мероприятиях бесплатные.