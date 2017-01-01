Прикамье присоединилось к акции «Диктант Победы»

Твитнуть Поделиться Поделиться

7 мая Пермский край присоединился к всероссийской акции «Диктант Победы» по проверке знаний о событиях Великой Отечественной войны. Цель «Диктанта Победы» — привлечение общественности к изучению истории Великой Отечественной войны, повышение исторической грамотности и патриотическое воспитание молодёжи, напоминают в пресс-службе регионального исполкома «Единой России» в Пермском крае.

В Прикамье работали две площадки: одна расположилась в историческом парке «Россия — моя история», вторая — в школе №119 Кировского района Перми. Всего порядка 300 человек писали «Диктант Победы» на очных площадках акции. После написания теста участники могли бесплатно посетить экспозиции музея «Россия — моя история».

Также действовали онлайн-площадки, где все желающие смогли проверить себя на знание истории Великой Отечественной войны.

«Диктант Победы» прошёл в форме тестирования. Участникам предложили ответить на вопросы о ключевых событиях войны, а также о литературных произведениях и фильмах на эту тему.

Открытие площадок акции в Перми состоялось с участием ветеранов войны: труженика тыла Зинаиды Матвеевны Клестовой и участника ВОВ, артиллериста Раиса Сафиевича Мамлеева.

Региональный координатор проекта «Историческая память» партии «Единая Россия», директор Пермского государственного архива социально-политической истории Сергей Неганов на открытии акции подчеркнул, как важно сохранить память о подвигах российского народа, знать и чтить историю своей страны, а также пожелал участникам успешного прохождения теста.

Всего порядка 100 тыс. человек присоединились к «Диктанту Победы», посвящённому событиям Великой Отечественной войны и 74-летию Великой Победы. 7 мая для участников акции были открыты 1373 площадки. Помощь в проведении мероприятия оказали около 5,5 тыс. волонтёров. Об этом сообщил координатор партийного проекта «Историческая память», председатель оргкомитета акции «Диктант Победы», депутат Государственной думы Александр Хинштейн.

Александр Хинштейн, депутат Государственной думы, председатель оргкомитета акции «Диктант Победы»:

— Акция «Диктант Победы» завершилась, сейчас мы получаем информацию от каждого региона и подводим итоги. Но уже очевидно, что масштаб акции превысил наши ожидания: общее количество участников «Диктанта Победы» составило порядка 100 тыс. человек. При этом и возраст, и социальный статус людей самый широкий.

При поддержке Россотрудничества площадки были открыты в 23 государствах.

Итоги акции будут опубликованы на сайте диктантпобеды.рф в День России, 12 июня. Награждение победителей в Пермском крае пройдёт 22 июня.

Акцию «Диктант Победы» организуют «Единая Россия» в рамках партпроекта «Историческая память», Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество и Всероссийское общественное движение «Волонтёры Победы». Партнёрами в Пермском крае являются «Молодая Гвардия Единой России», исторический парк «Россия — моя история» в Перми, государственное краевое бюджетное учреждение «Пермский государственный архив социально-политической истории».