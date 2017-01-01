Владимир Шатров покинул пост руководителя пермского НПО «Искра»

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Владимир Шатров

Фото: Константин Долгановский

6 мая на внеочередном собрании акционеры ПАО «НПО «Искра»» приняли решение передать полномочия единоличного исполнительного органа общества управляющей компании — ОРКК. О решении акционеров «Коммерсанту-Прикамье» сообщили в АО «Объединённая ракетно-космическая корпорация».

При этом совет директоров досрочно прекратил полномочия гендиректора Владимира Шатрова, так как в новой структуре предприятия этой должности нет. Управлять НПО на месте будут исполнительный директор и его заместители, курирующие специальное производство и гражданское направление.

Новым руководителем могут назначить Юрия Сакова, ранее занимавшего должность первого заместителя генерального директора. По данным НК, он со вчерашнего дня назначен и. о. руководителя НПО «Искра».