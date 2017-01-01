Пермская скорая помощь в апреле выезжала на вызовы в среднем 1271 раз в сутки

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Фото: Константин Долгановский

За апрель служба скорой медицинской помощи Перми и Пермского района осуществила 38 149 вызовов. В среднем это 1271 вызов в сутки — несколько меньше, чем в марте, когда их было 1291, и намного меньше, чем в феврале, когда их было 1541. Такая статистика приводится в официальном сообществе службы скорой медицинской помощи Перми и Пермского района в соцсети «Вконтакте».

Эпидемии закончились, ситуация постепенно нормализуется.

Экстренных вызовов было 6171 (в марте — 6290); среднее время доезда по ним ощутимо снизилось: с 16,15 мин. в марте до 14,77 мин. в апреле. Оттаяли дороги, исчезли заснеженные дворы — всё это позволяет автомобилям скорой прибывать к пациентам быстрее. Норматив доезда на экстренные вызовы составляет 20 мин.

Время доезда на ДТП в силу вышеупомянутых причин сократилось с 11,82 до 10,58 мин. Число таких вызовов в зоне ответственности пермских скорых (Пермь + Пермский район + Добрянка + Полазна) выросло с 127 в марте до 222 в апреле. В авариях пострадали 189 человек, четверо из них погибли.

Число выездов на пожары также возросло — со 116 в марте до 193 в апреле.

Что касается злоупотребления алкоголем, число вызовов по этому поводу начинает расти. За март пермские скорые съездили к любителям крепких напитков 2205 раз, в апреле — уже 2267 раз, из которых 1640 — к мужчинам, а 627 — к женщинам. В среднем — 75 вызовов ежесуточно.

После окончания эпидемии гриппа на первое место по числу вызовов вернулась гипертоническая болезнь — 5509 вызовов. Ишемическая болезнь сердца — 2370 вызовов, 145 из них — острый инфаркт миокарда. 1811 выездов совершено к пациентам, страдающим от цереброваскулярной болезни, при этом в 843 случаях речь шла об острых нарушениях мозгового кровообращения.



Несмотря на окончание эпидемии, вызовов на грипп/ОРВИ по-прежнему было немало, особенно в начале месяца; всего за апрель их было 4076, из них к детям — 2883.