Без оглядки на науку Эксперты объяснили, почему нельзя доверять «шуточным» опросам

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Маркетинговое агентство Zoom Market составило «рейтинг самых бедных городов России» среди 24 городов. Пермь заняла пятое место. «Более бедными» оказались Саранск, Тамбов, Саратов и Белгород, а самыми «богатыми» — Екатеринбург, Симферополь и Новосибирск. Как сообщается на сайте агентства, в общей сложности было опрошено 3120 респондентов в возрасте от 18 до 64 лет. Жителей российских городов просили оценить их финансовое положение по пятибалльной шкале, и на основе этих данных исследователи сформировали этот рейтинг. Однако эксперты считают, что этому рейтингу нельзя доверять из-за непрезентативной выборки и отсутствия объективных параметров исследования.

Член правления Пермского отделения Российского общества социологов Александр Нода отметил, что компания Zoom Market c завидной регулярностью проводит опросы на выборке 100+ человек в 24 городах России. При этом, по его словам, эти рейтинги имеют практическую ценность только для самой компании, так как повышают её известность. «Многострадальной Перми уже неоднократно доставалось от этого маркетингового агентства. Сначала Пермь возглавила список самых матерящихся городов России. Затем оказалась на третьем месте по рейтингу самых пьющих городов. При этом, по данным Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя, в 2018 году Пермский край не вошёл даже в ТОП-5 регионов-лидеров по продаже алкогольной продукции на душу населения», — подчеркнул социолог.

Александр Нода считает, что к этим опросам можно относиться как к шуточным и не социологическим, если бы они не оскорбляли жителей Перми и других городов России. «И дело не в том, что «нас посчитали», а в том, что делали это некорректно, без оглядки на науки и требования.

Во-первых, выборка в 100+ респондентов предполагает ошибку выборки ±10%, а это значит, что разница в 10% между городами не может быть признаком лидерства. Во-вторых, по словам Александра Нода, при публикации опросов обязательно нужно обозначать, как был сформулирован вопрос и какие предлагались варианты ответа, так как это влияет на результаты опроса. В-третьих, в рейтинге «самых бедных городов России» жителей просили оценить их финансовое положение по пятибалльной шкале. Но сколько баллов набрал тот или иной город, неизвестно: в пресс-релизе этой организации указаны только места, на которых якобы находятся города. Цифры могли бы показать, какая разница между городами и так ли она существенна, чтобы делать какие-то выводы.

Академический руководитель магистратуры «Государственное и муниципальное управление» НИУ ВШЭ-Пермь, кандидат экономических наук Елена Зуева в беседе с «Новым компаньоном» отметила, что даже название рейтинга «Самые бедные города России» некорректно. Если судить по тому, что в ходе опроса жителей российских городов просили оценить своё финансовое положение, то Пермь оказалась не одним из самых бедных городов, а одним из городов, где жители считают себя очень бедными. «Я вполне допускаю, что практически каждый человек, если его спросят, скажет, что оценивает себя как бедного, что ему не хватает зарплаты. Сейчас цены растут, и попробуйте с этим поспорить. По выборке 100+ человек мы не можем делать какие-то серьёзные выводы, и доверять результатам этого опроса, какое бы место Пермь ни заняла, не стоит. Предположим, что в Перми бедными назвали себя сто человек, а в других городах — 90 или 89. Такие вопросы решаются не опросами населения, а объективными параметрами. Например, брать средний уровень заработной платы, пенсии, обеспечение медицинскими или образовательными услугами или благоустройство. А по этим объективным параметрам у нас никак не может быть последнее место», — отметила кандидат экономических наук.

Эксперт пояснила, что в Перми есть нефтеперерабатывающие предприятия, заводы, достаточно развитый финансовый сектор, неплохая сфера обслуживания. «А это всё рабочие места и зарплата», — подчеркнула Елена Зуева.

Если же смотреть не на мнение жителей, а на бюджет города, то, по словам Елены Зуевой, сейчас, благодаря 300-летию и национальным проектам, в бюджете города денег гораздо больше, чем было в предыдущие годы. Поэтому сейчас решается большой объём накопленных проблем. Например, идёт работа по расселению аварийного жилья. «Я проводила экспертизу городского бюджета. И я бы сказала, что в городе очень много делается во всех направлениях», — добавила эксперт.

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