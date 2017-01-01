В Перми появился микроавтобус — передвижной офис МФЦ



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Передвижной офис МФЦ

Фото: Пресс-служба губернатора Пермского края

С сегодняшнего дня в микрорайоне Пролетарском начал работать первый в Пермском крае мобильный офис многофункционального центра «Мои документы». Передвижной МФЦ представляет собой автомобиль, состоящий из двух отсеков — для посетителей и для сотрудников многофункционального центра, — разделённых перегородкой, сообщает сайт губернатора и правительства региона.

Отделение для сотрудников организации оснащено двумя рабочими местами с необходимым техническим оборудованием и средствами связи. Автомобиль снабжён автономным отопителем салона и кондиционером, что позволяет принимать население круглогодично.

Как рассказали в пресс-службе учреждения, в рамках пилотного проекта передвижной офис базируется на парковочной площадке торгового центра «Лето» по адресу ул. Докучаева, 50л. Мобильный МФЦ будет работать семь дней в неделю, с 12:00 до 20:00 и без перерыва на обед. Таким образом, ежедневно специалисты многофункционального центра смогут принимать здесь порядка 50—60 заявителей.

На базе передвижного офиса будет доступно большинство услуг, которые в настоящее время предоставляются в МФЦ Пермского края, в том числе самые востребованные — регистрация недвижимости, получение выписки из ЕГРН, постановка на учёт по месту жительства и др.