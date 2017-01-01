В Прикамье в последний рабочий день недели обещают тёплую, но дождливую погоду



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По данным Пермского гидрометцентра, 7 и 8 мая на территории Пермского края ожидается переменная облачность, ночью местами, днём в большинстве районов кратковременные дожди, в отдельных районах сильные дожди, грозы, град. Ветер юго-восточный, восточный, 4—9 м/с, при грозах порывы ночью 13—18 м/с, днём 15—20 м/с.

Температура воздуха ночью 9—14°, по северу местами до +4°, днём 18—23°, по северу местами до 13°.

МЧС рекомендует гражданам: уходя из дома, закрывайте окна, выключайте электроприборы, избегайте нахождения рядом с линиями электропередачи, деревьями, рекламными щитами, незакреплёнными конструкциями. Будьте внимательны и осторожны на дорогах.