У оперного театра устанавливают летний павильон фестивального клуба

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Сооружается летний павильон фестивального клуба

Фото: Константин Долгановский

Летний павильон фестивального клуба Дягилевского фестиваля устанавливается на своём традиционном месте, в театральном сквере. Прямо сейчас павильон на площади перед театром оперы и балета возводят рабочие.

Здесь на протяжении 11 дней фестиваля можно будет собраться и обсудить увиденное, выпить кофе, перекусить и насладиться фестивальной атмосферой.

«Это будет не шатер, а настоящий деревянный дом, который мы в этом году делаем с компанией «ПростоДом». — уточняют в оргкомитете фестиваля. — Скорее всего, он будет стоять тут все лето».

В этом году клуб Дягилевского фестиваля разместится на территории завода им. Шпагина.

Как и прежде, его программа будет наполнена событиями, рассчитанными на самую широкую аудиторию всех возрастов: мастер-классами и лекциями, творческими встречами и дискуссиями, традиционными форматами и новыми идеями.