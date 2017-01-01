У оперного театра устанавливают летний павильон фестивального клуба
Летний павильон фестивального клуба Дягилевского фестиваля устанавливается на своём традиционном месте, в театральном сквере. Прямо сейчас павильон на площади перед театром оперы и балета возводят рабочие.
Здесь на протяжении 11 дней фестиваля можно будет собраться и обсудить увиденное, выпить кофе, перекусить и насладиться фестивальной атмосферой.
«Это будет не шатер, а настоящий деревянный дом, который мы в этом году делаем с компанией «ПростоДом». — уточняют в оргкомитете фестиваля. — Скорее всего, он будет стоять тут все лето».
В этом году клуб Дягилевского фестиваля разместится на территории завода им. Шпагина.
Как и прежде, его программа будет наполнена событиями, рассчитанными на самую широкую аудиторию всех возрастов: мастер-классами и лекциями, творческими встречами и дискуссиями, традиционными форматами и новыми идеями.