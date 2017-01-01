195 млн руб. направят из федерального бюджета на поддержку фермеров и сельхозкооперативов в Прикамье



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Фото: Константин Долгановский

195 млн руб. поступят в Пермский край по национальному проекту «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в Пермском крае» в течение трёх лет. Планируется, что в 2019 году регион получит почти 78,7 млн руб., в 2020 году — 51,5 млн руб., в 2021 году — 64,5 млн руб.

Как пояснили «Новому компаньону» в минсельхозе Пермского края, в ближайшее время будет разработано, утверждено и опубликовано постановление правительства Пермского края, в котором будут указаны условия получения субсидий.