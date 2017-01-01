На очередном аукционе по наружной рекламе места в Перми выиграли восемь компаний

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Рекламный щит

Фото: Константин Долгановский

В Перми состоялся очередной, одиннадцатый аукцион по местам под наружную рекламу согласно новой схеме её размещения. Из 35 выставленных лотов разыгранными оказались 26. По семи не было подано ни одной заявки, а ещё два лота были сняты с торгов.

На этот раз разыгрывались места под щиты, пиллары и сити-борды в различных частях города, в том числе и в центре.



Активной борьбы не получилось — лишь за четыре лота сражались три и более конкурентов. Примерно половина лотов ушла по начальной цене или чуть выше. Значительно цены возросли лишь в борьбе за два места — под сити-борд на пересечении ул. Островского и Революции (при начальной цене 120 тыс. руб. победитель — ООО «Гэллэри Сервис» — предложил 294,7 тыс. руб.) и под сити-борд на пересечении ул. Революции и 25-го Октября (при той же начальной цене индивидуальный предприниматель Демид Кузьмичёв предложил 312,7 тыс. руб.).



Места распределились следующим образом: по четыре лота досталось ООО «Инсайт Медиа» (Казань), ООО «Гэллэри Сервис» (Москва), ООО «Афтографъ» (Пермь), ИП Борису Галкину (Пермь), ИП Демиду Кузьмичёву (Пермь), три лота — ИП Александру Перешеину (Пермь), два лота — детско-юношеской межрегиональной физкультурно-спортивной общественной организации «Волго-Уральский спортивный дом» (Пермь), один лот — ООО «АПР-Сити/ТВД» (Московская область).



Таким образом, на всех аукционах разыграно 375 мест, но востребованными оказались 190.



Напомним, согласно новой схеме, в городе должно остаться 916 мест под наружную рекламу, вся крупноформатная реклама вынесена из центральной части города, за исключением медиафасадов, которые подходят под техтребования.