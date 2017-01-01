Строительные работы в цехах завода им. Шпагина к Дягилевскому фестивалю завершатся 10 мая

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завод Шпагина
Завод им. Шпагина
Фото:  Пресс-служба Министерства культуры Пермского края

До XIII Дягилевского фестиваля осталось ровно две недели. В этом году штаб-квартирой одного из значимых культурных событий Прикамья станет завод им. Шпагина. В трёх цехах — №4, №5 и «литер А», где развернутся мероприятия, — идёт активная подготовка, сообщают организаторы фестиваля.

По словам главного инженера компании-подрядчика «УКС Пермского края» Дениса Шулепова, масштабные работы ведутся в цехе «литер А», площадь которого составляет около 3 тыс. кв. м. «Меняем кровлю, чтобы устранить протечки, меняем стеклопакеты на верхнем ярусе, также устанавливаем новую систему вентиляции, автоматическую пожарную сигнализацию и заливаем полы, выравниваем их», — рассказал Денис Шулепов.

Строительные и отделочные работы должны быть завершены уже 10 мая.

Напомним, в 2018 году на территории завода им. Шпагина уже состоялось закрытие Дягилевского фестиваля. Тогда 98 музыкантов оркестра под руководством дирижёра Теодора Курентзиса исполнили Четвёртую симфонию Малера.

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