В Прикамье задержали подозреваемых в похищении бизнесмена ради выкупа

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Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Пермскому краю совместно с пермскими полицейскими задержали трёх мужчин, подозреваемых в похищении человека.

Как сообщается на сайте краевого МВД, похищение произошло в Перми. Рано утром, когда бизнесмен вышел из дома, злоумышленники накинули ему на голову мешок, посадили в автомобиль, увезли в Кунгурский район, где, связав, удерживали его с целью получения выкупа. В полицию обратились коллеги похищенного предпринимателя — им пришло смс-сообщение с требованием выкупа в размере 12 млн руб.

Изучив записи с камер видеонаблюдения, оперативники установили автомобиль подозреваемых. Инспекторы ДПС авто задержали, и водитель — гражданин 1966 года рождения, который ранее привлекался к уголовной ответственности, — указал место, где держали бизнесмена.

В результате сотрудники уголовного розыска освободили потерпевшего и задержали ещё двух подозреваемых в похищении — мужчин 1968 и 1996 годов рождения.

Судом в отношении всех подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Предварительное расследование уголовного дела продолжается.