Фонд «Дедморозим» помог отладить подбор средств реабилитации детям

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В Перми начала работу межведомственная комиссия, которая отрабатывает новый алгоритм подбора колясок, опор, ходунков и других технических средств реабилитации (ТСР) детям с тяжёлыми заболеваниями. От их соответствия реальным потребностям ребёнка зависит всё его дальнейшее развитие, сообщают в фонде «Дедморозим».

По инициативе фонда к решению данной проблемы подключились правительство, Главное бюро медико-социальной экспертизы, Фонд социального страхования Пермского края и Центр комплексной реабилитации инвалидов. ТСР, которые действительно отвечают потребностям детей с инвалидностью, уже начали выдавать пермякам.

Екатерина Осипова, координатор социальной помощи фонда «Дедморозим»:

— Правильный подбор технических средств реабилитации жизненно необходим для ребят с инвалидностью. От него зависит их будущее: будет при использовании этих средств здоровье улучшаться или, наоборот, ухудшится — вплоть до утраты важных функций, например, возможности стоять или сидеть. Важно, что в состав комиссии по подбору ТСР включены некоммерческие организации. «Дедморозим» будет участвовать в данной работе и привлекать к ней лучших экспертов России, так как у многих подопечных проекта поддержки неизлечимо больных ребят «Больше жизни» и проекта помощи сиротам-инвалидам «Вернуть будущее» тяжёлые редкие заболевания, которые часто требуют индивидуального подхода. Именно благодаря тысячам людей, поддерживающим проекты «Дедморозим», нам удаётся выявлять проблему конкретного ребёнка, а затем, при поддержке наших партнёров из государственных структур, решать её для всех таких детей в Пермском крае.

Проблема того, что средства реабилитации, которые можно бесплатно получить в Фонде социального страхования, часто не подходят детям-инвалидам, была заявлена самими ребятами и их родителями в прошлом году на «Тёплом забеге». Тогда в Пермском университете состоялась личная встреча подопечных проекта «Больше жизни» фонда «Дедморозим» с губернатором Пермского края Максимом Решетниковым. Как и другие семьи, они сталкивались с тем, что выдаваемые технические средства реабилитации не всегда соответствуют реальным потребностям детей. Например, семье Исмоила Маматова предлагали прогулочную коляску на несколько размеров больше той, что подходила бы мальчику. А Богдану Морозову в 2016 году выдали громоздкую коляску без подголовника, подножки и возможности регулировать угол наклона — в такой коляске ребёнок с тяжёлым неизлечимым заболеванием не мог пойти на прогулку.

По итогам данной встречи фондом «Дедморозим», ЦКРИ, Главным бюро МСЭ и ФСС Пермского края был проведён мониторинг удовлетворённости полученными ТСР, который выявил ряд проблем со сроками их предоставления и соответствием некоторых параметров реальным потребностям детей, притом что формальных нарушений каждым участником процесса — поликлиник и МСЭ (назначение ТСР, включение в индивидуальную программу реабилитации), ФСС (организация закупки), поставщиков (предоставление ТСР и обучение его использованию) — практически не было.

Результаты анализа были представлены на совещании у вице-премьера Пермского края Татьяны Абдуллиной при участии региональных минздрава и минсоца. Общими усилиями был выработан ряд решений, позволяющих даже в сложных случаях предоставлять детям коляски и другие средства реабилитации в соответствии с их реальными потребностями. Среди них — изменение федерального законодательства, дополнительное обучение врачей поликлиник и специалистов МСЭ по подбору современных ТСР, актуализация индивидуальных программ реабилитации и абилитации ребят из домов-интернатов, а также создание межведомственной комиссии с привлечением лучших экспертов для квалифицированного подбора ТСР. Все эти решения были утверждены Советом по делам инвалидов при губернаторе Пермского края.

Первые результаты созданной комиссии уже есть: некоторым подопечным Службы качества жизни «Дедморозим» подобраны подходящие средства реабилитации. Также сотрудники Главного бюро МСЭ вместе с координаторами «Дедморозим» побывали у подопечных проекта «Вернуть будущее» в Рудничном детском доме-интернате, чтобы скорректировать индивидуальные программы реабилитации ребят из отделения милосердия и детей, нуждающихся в дополнительных средствах реабилитации.