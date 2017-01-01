Открыта продажа билетов на главное событие фестиваля «Тайны горы Крестовой»



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Ежегодно «Тайны горы Крестовой» собирают тысячи поклонников искусства

Открыта продажа билетов на главное событие театрального ландшафтного фестиваля «Тайны горы Крестовой» — выступление Пермского академического Театра-Театра, который представит легендарную, всемирно известную рок-оперу «Jesus Christ Superstar» (16+) в постановке британского режиссёра Майкла Ханта. Представление состоится 29 июня на склонах горы Крестовой, напоминают организаторы фестиваля из молодёжной студии-театра «Доминанта».

Устроители напоминают о том, как вечером 29 июня будут располагаться зрительские места, приобретённые по билетам. Импровизированный партер сохраняет своё место, раскинувшись вблизи сцены, и разделён по секторам — B, C, D, E и F. Стоимость билетов в сектор B равняется 2 тыс. руб. Стоимость билетов в остальные секторы — 1500 руб. Билеты среди зрителей в секторы стоимостью 1500 руб. распространяются ранжированным способом.

Также продаются билеты в фан-зону стоимостью 400 руб. Учитывая плотность расположения зрителей в фан-зоне, исключается наличие посадочных мест, т. е. полностью запрещён пронос с собой различных предметов походного быта (складных стульев, ковриков-карематов и т. д).

Билеты можно приобрести в кассе театра «Доминанта» в Губахе (ул. Газеты «Правда», 38), на сайте teatrd.ru. Справки по телефону +7 342 489 09 09.

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