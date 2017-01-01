Министр культуры РФ может приехать на закрытие Дягилевский фестиваля



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Как сообщил «Новому компаньону» источник в оргкомитете Дягилевского фестиваля, в мае на закрытие Дягилевского фестиваля в Пермь может приехать министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский. Подробности возможного визита пока неизвестны.

Напомним, Дягилевский фестиваль пройдет с 20 по 30 мая. Закрытие фестиваля (12+) состоится 30 мая на заводе им. Шпагина. В этот день хор musicAeterna и коллектив из Германии Mahler Chamber Orchestra исполнят «Рапсодию» (Alto Rhapsody) и «Немецкий реквием» Иоганнеса Брамса, а также «Мадам Пресс умерла на прошлой неделе в возрасте 90 лет» Мортона Фелдмана.