В Перми создадут рабочую группу для обсуждения велоинфраструктуры города



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ул. Крупской

В Перми под председательством замглавы горадминистрации Людмилы Гаджиевой, по инициативе главы Перми Дмитрия Самойлова, будет собрана рабочая группа для обсуждения организации велоинфраструктуры в городе. В неё войдут представители ГИБДД, департамента дорог и транспорта, комитета по спорту, департамента культуры и велосообщества.

Сегодня в Перми не везде имеется возможность обустраивать отдельные велодорожки, когда они отделяются от пешеходного движения, понижаются бордюры для удобства поездки, а также устанавливаются соответствующие знаки и наносится специальная разметка. Это станет возможным после реконструкций улиц.

Например, проекты реконструкций ул. Героев Хасана, Революции и Карпинского предусматривают отдельные велодорожки. Также в этом году должна быть обустроена велодорожка на части ул. Крупской от ул. Уральской до площади Дружбы.

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