В КДЦ завтра пройдут военно-исторические чтения к Дню Победы

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В малом зале Культурно-делового центра (Пермь, ул. Куйбышева, 14, 4-й этаж) 7 мая состоятся Пермские военно-исторические чтения к Дню Победы — 2019. Организует мероприятие Пермский государственный архив социально-политической истории.

В рамках чтений будут представлены несколько общественных проектов, посвящённые 9 Мая. В частности, презентация «Единого Пермского краевого банка информации по Великой Отечественной войне», который объединит исторические документы, отчёт о реализации проекта «Молотовская танковая бригада» и проект «Эвакуация» о промышленной эвакуации в Прикамье в годы войны.



В рамках ещё одного проекта на сайте ПермГАСПИ размещена база данных «Военнослужащие, умершие в госпиталях на территории Молотовской области (Пермского края) во время Великой Отечественной войны».



Кроме того, состоится презентация журнала «Народная летопись — Бессмертный полк», в который вошли в том числе материалы по теме «Эвакуация» и о Молотовской танковой бригаде.



Начало мероприятия — в 16:00.