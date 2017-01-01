Средний лимит по кредитным картам жителей Прикамья превысил 50 тыс. руб.

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По итогам первого квартала 2019 года, средний лимит по кредитным картам жителей Пермского края составил 50,1 тыс. руб., что превышает среднюю сумму по итогам первого квартала 2018 года на 13,8% (было 44 тыс. руб.). Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Традиционно самая большая средняя сумма лимита — у жителей Москвы (96,3 тыс. руб.), Санкт-Петербурга (77,8) и Республики Саха (72,4). Самая маленькая средняя сумма — в Оренбургской области (41,8).



При этом самая существенная динамика роста среднего размера лимита в первом квартале 2019 по сравнению с первым кварталом 2018 года зафиксирована в Алтайском крае (28,0%), Кемеровской (23,9%) и Омской областях (23,6%).



Средний размер лимита по кредитным картам составил 55,6 тыс. руб., увеличившись на 11,6% (был 48 тыс. руб.).