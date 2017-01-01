Акция на квартиры в ЖК «Лазурный» продлится до конца мая

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Акция от АО «ПЗСП» на квартиры в доме по ул. Целинной, 57/3 — ЖК «Лазурный» — стартовала в марте и продлится до конца мая. Тем временем дом уже сдан, заселение начётся 14 мая.

Напомним, АО «ПЗСП» предоставляет скидку в 5% на некоторые квартиры в доме по ул. Целинной, 57/3 в микрорайоне Вышка II. По условиям акции скидка на квартиру может достигать 200 тысяч рублей.

Жилой комплекс «Лазурный» — это три дома в молодом благоустроенном микрорайоне Вышка II. Новые дома, новые тротуары, новые магазины и новые детские площадки. Также в доме установлена система видеонаблюдения. Словом, всё для комфорта будущих жильцов.

Квартиры в новом доме по ул. Целинной, 57/3 ещё есть в наличии. Однако нужно спешить: квартир осталось всего 50, а в апреле было продано более 40, подчёркивают в компании.

Выбрать свою новую квартиру можно на сайте pzsp.ru.

Более подробная информация по телефону горячей линии 8-800-300-7977.

Проектная декларация — на сайте наш.дом.рф.

Застройщик — АО «ПЗСП».

По сообщению пресс-службы компании