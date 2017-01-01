Юный пианист из Полазны сыграл с Денисом Мацуевым

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Захар Внутских

Фото: Пермская краевая филармония

В Концертном зале имени П. И. Чайковского с большим успехом прошёл концерт «Денис Мацуев представляет: «Новым именам» — 30 лет!». Об этом сообщает пресс-служба ГАУК «Пермская краевая филармония».

Захар Внутских из Полазны стал лауреатом Межрегионального конкурса юных музыкантов Прикамья, организованного Пермской краевой филармонией, и стипендиатом фонда «Новые имена» в 2018 году. А осенью этого года прикамская «искорка» вместе с ещё одной нашей звездой Марией Слащевой пополнила ряды учеников престижнейшей Центральной музыкальной школы при Московской государственной консерватории.

30-летие «Новых имён» — праздник для всех: больших и маленьких, признанных мастеров и юных талантов. В этот вечер они вышли на сцену вместе, буквально воплощая художественные идеалы фонда — передачу мастерства из рук в руки и радость совместного творчества.

Денис Мацуев, Александр Гиндин, Полина Осетинская, Александр Бузлов, Анна Самуил, Нина Капцова, Игорь Фёдоров, Сергей Накаряков — артисты, чья профессиональная карьера начиналась при поддержке фонда, а сегодня солисты с международным признанием и опытные наставники, — выступили в ансамблях с молодыми звёздами.

Яркий калейдоскоп дуэтов и трио был составлен из шедевров инструментальной музыки, в которой каждый участник концерта имел возможность предстать во всём блеске.

Захар Внутских и Денис Мацуев

Фото: Пермская краевая филармония

Президент фонда «Новые имена» Денис Мацуев почти весь вечер провёл за роялем, играя сольно и в дуэте со своими старшими и юными партнёрами по сцене. Он выступил и в качестве ведущего вечера, пару ему составила очаровательная Екатерина Мечетина.

Этот концерт дал старт всероссийскому фестивалю «Новые имена» имени Иветты Николаевны Вороновой — инициатора создания «Новых имён», жизненное кредо которой было всегда «творить добро с любовью», а сердце безраздельно было отдано одарённым детям.