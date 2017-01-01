«Высокий сезон» пермской моды Молодые дизайнеры Перми сразились за «Золотую вуаль»

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В Пермской арт-резиденции прошёл очередной конкурс молодых дизайнеров «Высокий сезон». Радостно, что конкурс не просто живёт, не умирает, как многие более громкие пермские дизайнерские конкурсы, но ещё и держится на достойном уровне, не впадает в убожество. Уровень коллекций в этом году был заметно сильнее, чем в прошлом, за что спасибо организатору конкурса Людмиле Карнауховой, ну и самим дизайнерам, конечно.

«Вибрации города» — такой была тема «Высокого сезона — 2019». Городские коллекции модельерам делать всегда интересно: понятно, о чём говорить — о чём угодно, лишь бы близко к настоящей жизни, чтобы поймать и передать дух времени.

Сценарий события выстроили так, что город не просто вибрировал, но аж приплясывал: между показами танцевала барышня в маске, изображавшая оживший манекен. Хорошо, между прочим, танцевала, приятно было смотреть: это была «Модерн хореография» Екатерины Кольчугиной.

Не все из представленных коллекций участвовали в конкурсе. Например, Ольга Величко показала свои «Осколки неба», ни на что не претендуя; а коллекция очень чистая, лёгкая, волшебная — сложно скроенные платья из прозрачных тканей всех оттенков северного неба. Тут тоже танцевали: артистки театра моды «Тандем» показали несколько па ирландской жиги под соответствующую музыку — красивый и слаженный выход.

Вне конкурса показали две коллекции Даниила Гогузева, уже получавшие призы в Перми и за её пределами. Даниил уже не первый год ездит на Дельфийские игры, а как съездит, так непременно привезёт золотую медаль в своей номинации. Его последняя коллекция с довольно неуклюжим названием «Не надо думать глупость» посвящена культуре российских евреев, и она затмила две предыдущие работы, которые тоже были очень сильны. Мы увидели модели с весьма эксцентричной архитектурой, удивительные головные уборы и даже «очки еврейского ювелира» в качестве аксессуара. Всё это выходит за рамки обычного прет-а-порте и претендует на то, чтобы считаться искусством, и в самом качественном исполнении. «Не надо думать глупость» в конкурсе участвовала, но победительницей не стала, чему многие удивились.

Ещё один дизайнер, не желающий замыкаться в рамках прет-а-порте и питающий явную склонность к кутюрной работе, Игорь Касев, решил отойти от привычного «гламура на шпильках» и поэкспериментировать с ар-деко. Игорь любит тонкую работу и украшает модели сложной вышивкой; на сей раз он поработал люневильским крючком над платьями в стиле 1920-х. Коллекция неспроста называется «Город и мастер»: тут нам придётся вспомнить о второй профессии Игоря, без которой ему пока не выжить, — он слесарь. Одним из мотивов вышивки на платье был, например, разводной ключ. А что, неплохая идея! Возможно, стоило бы добавить яркости и откровенной эксцентрики.

Однако большинство пермских дизайнеров уютно чувствуют себя именно в прет-а-порте и показывают коллекции, приспособленные к городской жизни; но не обычной, а идеальной — ярче и чище той, к которой мы привыкли.

Тут отметим, во-первых, сочную, жизнерадостную коллекцию Ольги Оливии «Даёшь право». Дизайнер вдохновилась конструктивистскими мотивами и футуристической яркостью цветов. Толстовки разной длины, куртки, комбинезоны чистого жёлтого, зелёного, красного цвета с милыми картузами — всё это выглядело так, словно Ольга внимательно изучала не только наследие конструктивистов, но и советские журналы 1980-х годов. Остроумный и классный ход.

Дуэт Тианы Мирской и Елены Коваль в этом году разделился: каждый дизайнер показывал свою коллекцию. Лена Коваль продолжила прежнюю линию: снова показала отличные стёганые жакеты и жилеты, пару удачных «черкесок», а в целом добавила в настроение готики.

Тиана же представила очень чистую, прекрасно исполненную коллекцию серых комбинезонов, к которой ничего ни прибавить, ни убавить. Это была настоящая мода, где, конечно, можно было угадать какую-то традицию, однако устремлённость в будущее явно преобладала над всеми прочими трендами. Мода в чистом виде! Коллекция, которая называется «Город дышит», взяла первое место и «Золотую вуаль» — главный приз конкурса.

Серебряных и бронзовых призов не давали, и это справедливо, потому что второе место для Даниила Гогузева было бы совершенной нелепостью.

Конкурс молодых дизайнеров «Высокий сезон»