Для участия в конкурсе «Молодёжный резерв Прикамья» уже зарегистрировались свыше 600 человек

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По данным организаторов регионального кадрового конкурса, на участие в «Молодёжном резерве Прикамья» зарегистрировались уже свыше 600 человек. Регистрация продлится до 13 мая включительно, напоминают на сайте губернатора и правительства региона.

Зарегистрироваться на конкурс и получить более подробную информацию можно по ссылке.

Отметим, конкурс проходит в два этапа — очный и заочный. Главным условием при подаче заявок на конкурс является возраст до 35 лет и наличие высшего образования. Итоги первого этапа конкурса предполагается подвести до 10 июня этого года, итоги второго этапа — до 27 июля. Победителей конкурса объявят до 10 августа 2019 года. Полуфиналисты всероссийского конкурса «Лидеры России» проходят только очный этап.

Победители конкурса войдут в молодёжный резерв Пермского края и смогут принять участие в специальной годовой программе развития, которая включает в себя комплексную оценку личностных и управленческих компетенций, бесплатное обучение на базе Малой академии государственного управления, тренинги и семинары. Также в течение года наставниками победителей будут руководители региональных органов власти. Конкурс открывает также и новые карьерные возможности. Так, около 20 победителей конкурса «Молодёжный резерв Прикамья — 2018» получили работу в органах власти, в том числе и на руководящих должностях.