На место ЧП на «Азоте» выехал производственный директор АО «ОХК «УРАЛХИМ»

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На место ЧП на «Азоте» выехал производственный директор АО «ОХК «УРАЛХИМ» Сергей Гурнаков. В компании создан штаб для внутреннего расследования, по результатам которого будут сделаны выводы об ответственности за инцидент, сообщают в «УРАЛХИМе».

Напомним, что утром 6 мая при проведении ремонтных работ на производстве аммиака филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» произошел хлопок. В результате несчастного случая погибли трое человек. Один пострадавший находится в больнице. Инцидент не повлиял на технологический процесс на предприятии, пожара и разрушений, а также угрозы экологии и населению нет.

На месте аварии работают службы Ростехнадзора, прокуратуры, Следственного комитета и МЧС. Создана комиссия, причина произошедшего выясняется.