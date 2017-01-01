Сегодня в Перми состоится премьера спектакля «Иранская конференция» по пьесе Ивана Вырыпаева

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Сегодня, 6 мая, в Перми состоится премьера спектакля «Иранская конференция» по одной из последних и самых актуальных на данный момент пьес известного российского драматурга Ивана Вырыпаева. Спектакль, который совсем недавно был с успехом поставлен самим автором в Варшаве, Вене и Москве, будет перенесён на пермскую театральную сцену учеником Ивана Вырыпаева Николаем Гостюхиным, сообщают в краевом минкульте.

Сегодня в 19:00 премьера спектакля по пьесе одного из самых главных драматургов, пишущих на русском языке, состоится в пространстве частной филармонии «Триумф».

13 мая в 19:30 премьеру можно будет увидеть в зале для научных конференций ПГНИУ.

Действие «Иранской конференции» разворачивается на научном симпозиуме, посвящённом проблеме взаимоотношений «восточной» и «западной» культуры. Этот так называемый «иранский» вопрос включает в себя не только разницу в понимании идеи Бога (на Западе — Иисус, на Востоке — Аллах), но и нарушение прав и свобод человека, казни, пытки и военные конфликты на Ближнем Востоке.



Как рассказывают создатели спектакля, места для постановки были выбраны не случайно. Так, зал «Триумфа», имеющий богатое историческое наследие, уже на протяжении нескольких лет существует как концептуальная площадка, позволяющая проводить там не только концерты, но и драматические спектакли. Аналогичная история и со старейшим классическим университетом Перми, новый зал для научных конференций которого станет идеальной площадкой для экспериментальной постановки в нём «Иранской конференции».

Режиссёр спектакля Николай Гостюхин сам является выпускником филологического факультета ПГНИУ, который он окончил по специальности «Журналистика». После учёбы в университете Николай прошёл курс театральной и кинокритики в «Школе культурной журналистики», после чего переехал в Берлин, где писал собственные пьесы и ездил учиться к Ивану Вырыпаеву в Варшаву.

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