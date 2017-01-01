«Единая Россия» готова помочь тиражировать успешный прикамский опыт помощи обманутым дольщикам

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Практики, наработанные властями Пермского края по решению проблем обманутых дольщиков, могут быть растиражированы и на другие регионы России. С таким предложением выступил член группы контроля президиума Генерального совета «Единой России» за исполнением нацпроектов, руководитель рабочей группы по защите прав дольщиков, депутат Государственной думы Александр Якубовский. Об этом сообщает сайт губернатора и правительства региона.

По словам депутата, Пермский край — один из первых регионов, где были законодательно утверждены механизмы поддержки дольщиков. Александр Якубовский подчеркнул, что практики, наработанные пермскими властями, успешно работают — в последнее время наблюдается существенное сокращение проблемных объектов.

Депутат напомнил, что во время выезда группы контроля «Единой России» по исполнению нацпроектов помимо запланированных рейдов прошёл ряд встреч с региональными властями, в ходе которых были рассмотрены практики по решению вопросов, связанных с долевым строительством. «Успешный опыт Пермского края может быть тиражирован в других регионах», — отметил он.

Руководитель рабочей группы сказал также, что в перспективе при достройке проблемных объектов долевого строительства в Пермском крае может быть использован механизм создания НКО в форме фондов. «Источниками финансирования завершения строительства в таком случае становятся средства компенсационного фонда и федерального и регионального бюджетов. Сейчас законопроект находится на рассмотрении в Госдуме», — заключил депутат.







