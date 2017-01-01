Билеты на младенцев теперь можно покупать без свидетельства о рождении

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В силу вступило Постановление Правительства РФ №545, по которому предусмотрена возможность оформления железнодорожных билетов на детей в возрасте до одного месяца «на основании данных медицинского свидетельства о рождении», а не только на основании самого свидетельства о рождении.

То есть при оформлении билетов теперь не обязательно предъявлять само свидетельство, достаточно предъявить данные ребёнка. В этом случае в билете на ребёнка должны быть указаны его ФИО, а также серия и номер свидетельства о рождении. Постановление было инициировано Минтрансом в связи со случаями отказа в выдаче билета детям в возрасте до одного месяца до предъявления его родителями самого свидетельства о рождении.