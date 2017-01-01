Электрички «Ласточка» будут продлены до Кишерти с 6 мая
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С 6 мая электропоезда «Ласточка» будут следовать со станции Пермь II дальше и вместо Кунгура конечной станцией станет Кишерть. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги.
Отправление поездов из Перми – в 17:45 по местному времени, прибытие
в Кишерть – в 19:34. В обратном направлении из Кишерти электропоезд будет
отправляться ежедневно в 6:27, а прибывать в Пермь в 8:16. Это на 30 минут
меньше, чем на обычной электричке.
Билет в оба конечных пункта по полному тарифу обойдётся в
215 руб. (льготный – 107,5 руб., детский – 54 руб.).
Кроме того, с 6 мая изменится расписание «Ласточки» из
Верещагино в Пермь: отправление — в 06:30 по местному времени, прибытие на железнодорожный вокзал Пермь II — в 8:20.
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