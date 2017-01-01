Пермь заняла пятое место в рейтинге бедных городов
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Маркетинговое агентство Zoom market опубликовало рейтинг «самых бедных городов России» на основании опроса жителей. Пермь заняла пятое место, уступив Саранску, Тамбову, Саратову и Белгороду.
Как отмечают авторы исследования, всего в рейтинг вошли 24
города, жителей просили оценить их финансовое положение по пятибалльной шкале.
Любопытно, что нижние строчки рейтинга заняли Екатеринбург,
Симферополь и Новосибирск.
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