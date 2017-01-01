Пермь заняла пятое место в рейтинге бедных городов


Дмитрий Енцов
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Маркетинговое агентство Zoom market опубликовало рейтинг «самых бедных городов России» на основании опроса жителей. Пермь заняла пятое место, уступив Саранску, Тамбову, Саратову и Белгороду.

Как отмечают авторы исследования, всего в рейтинг вошли 24 города, жителей просили оценить их финансовое положение по пятибалльной шкале.

Любопытно, что нижние строчки рейтинга заняли Екатеринбург, Симферополь и Новосибирск.

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