Пермякам за передвижение по набережной Камы на велосипеде грозит административный штраф Об этом предупредили в ГИБДД Перми

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В случае игнорирования правил дорожного движения на набережной Камы в Перми велосипедисты будут привлечены к административной ответственности. За нарушение правил их могут оштрафовать на 800 руб. Об этом сообщается на официальной странице отделения ГИБДД по Перми во «Вконтакте».

Между тем, в социальных сетях пользователи ведут споры: законно ли запрещать проезд по набережной на велосипеде. В региональном ГИБДД поясняют, что набережная предназначена только для пеших прогулок, а значит передвигаться по ней на любом транспорте запрещено.

«Соответствующие знаки установлены муниципалитетом», — пояснил «Новому компаньону» начальник отдела пропаганды управления ГИБДД по Пермскому краю Игорь Кетов.